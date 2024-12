Isidro Pitta comemorando gol pelo Cuiabá - Divulgação/Cuiabá

Publicado 17/12/2024 19:13

Rio - O Cuiabá recusou a primeira oferta do Fluminense pelo atacante Isidro Pitta. De acordo com o jornalista Venê Casgarande, o Dourado não se satisfez com os valores propostos pelo Tricolor, que tem o jogador paraguaio na mira para 2025.

oferta por 60% dos direitos do atacante. Porém, o Cuiabá entende que pode lucrar mais com Pitta, que está valorizado no mercado. O Vasco também tem interesse no jogador. O clube carioca acenou com uma. Porém, o Cuiabá entende que pode lucrar mais com Pitta, que está valorizado no mercado.

Pitta foi o principal nome do Cuiabá em 2024 e a saída é considerada inevitável, já que o time foi rebaixado para a Série B. O paraguaio tem contrato até o fim de 2026 com o clube mato-grossense, que precisará aceitar uma oferta pelo atacante.

Na atual temporada, Isidro Pitta marcou 21 gols e deu duas assistências em 60 jogos pelo Cuiabá. A boa fase o levou à seleção paraguaia, que o convocou para cinco partidas em 2024.