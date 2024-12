Samuel Xavier tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Samuel Xavier tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/12/2024 17:41

Rio - De olho na manutenção de algumas peças para a próxima temporada, o Fluminense quer manter o lateral-direito Samuel Xavier. A diretoria tricolor ofereceu uma proposta de renovação de contrato válida até o fim de 2026, e o jogador está inclinado a aceitar para seguir sua trajetória no clube das Laranjeiras.

Na nova oferta, o Fluminense incluiu uma pequena valorização salarial ao jogador, campeão da Libertadores em 2023 e um dos líderes do elenco que escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Samuel, em seu vínculo atual, poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho de 2025. As informações são do site "ge".

Samuel Xavier chegou ao Fluminense em 2021 e soma 191 partidas. Ele conquistou dois títulos de Campeonato Carioca, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Em 2024, o lateral teve poucas aparições no primeiro semestre devido à lesões musculares e uma fratura no pé direito.

Para a próxima temporada, o Fluminense renovou com o técnico Mano Menezes e mantém cautela no mercado. O clube tem as saídas de Felipe Melo, sem renovação, e Diogo Barbosa, a caminho do Fortaleza, e negocia as chegadas de Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, e Richarlison, atacante do Tottenham.