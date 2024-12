Samuel Xavier tem contrato até o final de 2025 com o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Rio - A possível renovação de Samuel Xavier não pegou bem entre alguns torcedores do Fluminense. O lateral-direito recebeu uma proposta para estender seu vínculo com o clube até o fim de 2026.

Entre os comentários feitos nas redes sociais, os tricolores citam que "não há necessidade" de ampliar a permanência do camisa 2 nas Laranjeiras, principalmente pelo desempenho em campo nesta temporada. Os torcedores também ressaltam que seu contrato atual termina somente em dezembro de 2025.

E pior: o Samuel Xavier já tem contrato vigente. Vai até o final de 2025.



Não há necessidade de renovação. Na verdade, muito pelo contrário. Não deveria ficar após um 2024 pavoroso.



Mas o Fluminense é o único lugar onde se ganha renovação por ir mal. — Casal 20 (@Casal20FFC) December 17, 2024 Trabalho e estudo têm me impedido de acompanhar mais o Fluminense.



E vou falar uma coisa? Que bom!



Manoel e Samuel Xavier renovando.



Jogadores medianos especulados.



Permanência do Mano.



Quase nula a chance de contratação do Richarlison.



Enfim, tudo de RUIM. — João Victor (@joaovnesg) December 17, 2024

Samuel Xavier com contrato renovado



blz. — Gum sincero (@Gumsincero) December 17, 2024

As renovações de Samuel Xavier e Manoel são absurdas.



Dois jogadores que não renderam absolutamente nada em 2024. Um deles apenas foi titular porque não havia outra alternativa.



Não deveria renovar com eles, trazer um zagueiro a mais na janela e um lateral. — Daniel (@buzzefut) December 17, 2024

Acho um grande erro querer renovar com o Samuel Xavier nesse momento. Tem contrato e não existe a menor necessidade de querer adiantar uma renovação. — FLUTURAMA (@FLUTURAMAFFC) December 17, 2024

A partir de julho, Samuel já poderia assinar um pré contrato com qualquer outro clube. Portanto, a oferta para permanecer evitaria a possibilidade do Tricolor perder o atleta de graça.



Renovação pode ser a quarta em quatro anos

Samuel Xavier renovou contrato com o Fluminense três vezes desde que chegou ao clube. A primeira ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022. Já segunda no dia 6 de janeiro de 2023 e a última no dia 19 de 2024. Em todas as ocasiões, estendeu o vínculo por um ano.

Pelo Tricolor, ele fez 191 partidas, marcou seis gols e anotou 10 assistências. Caso permaneça, poderá entrar no top 10 de laterais com mais jogos na história do Flu. Atualmente, ele é o 12º na lista.