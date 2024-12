Jhon Arias deve deixar o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/12/2024 07:00 | Atualizado 17/12/2024 07:35

Rio - Principal jogador do Fluminense na temporada de 2024, o meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, é visto pelo clube carioca como muito próximo de ser negociado. O presidente Mário Bittencourt descartou que o colombiano vá atuar por outro clube brasileiro e explicou a situação de momento do jogador.

"Nós vamos estar abertos a propostas. Que sejam boas pra ele sair em dezembro. Não temos nada de concreto no momento. O Arias é um jogador que olha muito pro projeto, pro que ele quer da carreira. O que eu posso afirmar é que pro Brasil eu não vendo. Ele tem contrato até agosto de 26. Ele recebeu proposta pra ficar mais quatro anos, e a proposta ainda está de pé. Ele é um jogador que fizemos um investimento baixo", afirmou.

Com contrato até 2026, Jhon Arias deverá deixar o Fluminense em breve. No entanto, Mário Bittencourt acredita que o colombiano um dia irá retornar ao clube carioca.

"Não olhamos ele como um uma moeda de troca, mas sim como um ídolo do clube. Mas ele tem esse sonho, tem esse desejo. Ele tem o sonho de morar fora do Brasil, criar a filha fora do Brasil. Se ele for, ele vai voltar pra cá. Possivelmente ele vai sair. Não quis renovar no ano passado, as coisas mudam. Mas se ele sair, que seja feliz", concluiu.