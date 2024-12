Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/12/2024 11:35 | Atualizado 16/12/2024 12:52

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou que Mano Menezes seguirá como treinador do clube carioca para a próxima temporada. O mandatário disse que o planejamento já foi iniciado na última semana, mas que achou justo por conta do bom trabalho do comandante no ano passado anunciar a situação em uma entrevista coletiva.

"Queria confirmar que o Mano Menezes continua conosco em 2025. Começamos já a trabalhar a partir da última quarta-feira, em relação a avaliação do elenco e a montagem do elenco. Além do Mano, a gente tem profissionais que estão aqui há cinco anos, e eles estão já nos ajudamos. A gente esperou para anunciar isso em uma coletiva, porque acreditamos que ele merecia ser anunciado em uma coletiva", confirmou.

Ao analisar o balanço do elenco para a próxima temporada, o presidente admitiu que houve um desgaste em relação ao grupo que foi campeão da Libertadores e que algumas "correções" já haviam sido feitas no segundo semestre do ano passado.

"Em relação ao time, o time de 2023 campeão da Libertadores começou a ser montado no fim de 2021 e começo de 2022. O time obteve um grande êxito em duas temporadas, com dois títulos do Estadual contra um rival em uma condição muito melhor, fomos terceiro no Brasileiro. Depois ganhamos a Libertadores e a Recopa. Porém, é normal que o ciclo se desgaste e alguns jogadores viveram o desgaste natural e nós já iniciamos uma correção de rota no meio do ano passado, quando mudamos o treinador e também mudamos o perfil de contratação", contou.

Sobre reforços para a atual temporada, Mário confirmou que o Fluminense irá buscar nomes com perfil mais jovem e que acrescentem maior força física ao elenco, sem abrir mão da qualidade técnica.

"Acredito que vamos fazer uma mescla melhor. Não é apenas rejuvenescer o elenco, mas fazer uma mescla melhor, com jogadores mais entre 23 e 27 anos. Nós para a temporada iremos buscar jogadores mais jovens, mais fortes fisicamente, mas sem abrir mão da qualidade técnica. São jogadores que vão brigar pela posição de titular", concluiu.

Outro tópicos da coletiva

SAF

Estamos convencidos que o melhor instrumento é a SAF. O que temos de novidade, não temos investidor ainda, é que, na última reunião, mandamos que o banco [BTG, que faz a assessoria do clube no assunto] busque investidores que queiram a compra do controle [do futebol]. Vamos pensar no melhor para o Fluminense. Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos ao BTG que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle. Isso vai ser o melhor para o Fluminense. Vamos priorizar o interesse do Fluminense.

Tem a votação dos sócios do clube, proprietários, contribuintes e sócio futebol, sócio torcedores. É uma votação como se elege um presidente de clube, terá que haver uma eleição. Quando tivermos uma operação concreta, vamos dar publicidade. Vai ser aberto a todos os sócios do clube. Não será algo feito de maneira rápida, haverá um debate sobre o tema. Daí em diante os sócios do clube decidem se querem ou não.

John Kennedy

Ele tem uma proposta de empréstimo do Pachuca, do México. É interessante para o Fluminense e para o jogador. O estafe conversa com o Pachuca. Não tem nada de concreto, mas a tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que é o momento que o atleta precisa buscar novos horizontes, objetivos. É um atleta feito na casa, muito importante na Libertadores, mas que precisa abrir caminho para outros.

Pablo Vegetti

No meio do ano houve uma procura ao nosso chefe do scout, no sentido de que o jogador teria interesse em buscar novos horizontes. Não fizemos nenhum movimento naquele momento. Agora após o término da temporada nosso chefe do scout buscou informações se ainda havia o interesse de o jogador em buscar novos horizontes. Ouviu que ele tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação, mas que está no mercado. Por questões éticas, liguei para pessoas do Vasco para saber se havia interesse em negociar o atleta. Ele é um grande jogador, grande centroavante e interessa sempre. Fizemos uma consulta e o Vasco disse que não tinha nenhum interesse em negociar o atleta.

Saídas

Além do Felipe Melo e do Diogo Barbosa, acontecerão outras saídas, mas nesse momento falar de nomes não é interessante para nós. Porque outras saídas dependerão de composições, empréstimos, trocas, jogadores que vão, que vem, rescisão amigáveis, que sempre fizemos. Não entramos em litígio com ninguém, independentemente se foi bem ou mal. Mas posso afirmar que terão outras saídas e outras tantas chegadas