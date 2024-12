Tiquinho Soares, do Botafogo, é alvo do Santos e do Fluminense para 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/12/2024 18:30 | Atualizado 15/12/2024 18:36

Rio - O Fluminense vai priorizar a contratação de um centroavante para 2025. Com a iminente saída de John Kennedy, o Tricolor busca mais um nome para concorrer com Germán Cano e Kauã Elias, e demonstrou interesse em Tiquinho Soares, do Botafogo, segundo o jornalista Ricardo Mazzella.

A diretoria tricolor fez contato com o estafe do jogador e monitoria a situação. Ainda não existe negociação com o Botafogo. Além do Fluminense, o Santos também tem interesse em Tiquinho Soares e tenta incluí-lo numa troca pelo zagueiro Jair , que envolveria dinheiro e também o volante Danilo Barbosa.

Recentemente, o Fluminense também demonstrou interesse em Vegetti, do Vasco . O centroavante foi oferecido duas vezes pelo empresário, e o Tricolor procurou o Cruz-Maltino para saber da situação. Porém, foi informado do desejo da renovação contratual entre as partes.

Um dos destaques do Botafogo no ano passado, Tiquinho Soares tem contrato até dezembro de 2026. Na atual temporada, o camisa 9 perdeu espaço após a chegada de Igor Jesus e fez apenas nove gols e oito assistências em 53 partidas.