Gabriel Fuentes em ação diante do Palmeiras, no Allianz Parque - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Gabriel Fuentes em ação diante do Palmeiras, no Allianz ParqueMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/12/2024 12:00 | Atualizado 14/12/2024 12:01

O colombiano havia entrado em campo apenas quatro vezes desde que chegou ao Rio de Janeiro, na segunda janela de transferências deste ano. Em todas, saiu do banco de reservas.Após Diogo Barbosa sentir um incômodo no aquecimento antes do duelo com o Dourado, no Maracanã, o camisa 31 recebeu sua primeira chance como titular e foi um dos melhores em campo. Na vitória por 1 a 0 , deu três passes decisivos, segundo dados do 'Sofascore', e cumpriu seu papel na defesa.Na sequência, em triunfo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque , teve mais uma boa atuação. Gabriel Fuentes foi importante para quebrar as linhas adversárias e mostrou confiança e tranquilidade para desafogar a equipe da pressão alta do Verdão.