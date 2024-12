Renato Augusto deve seguir no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Renato Augusto deve seguir no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/12/2024 09:18 | Atualizado 13/12/2024 12:19

Rio - Com pouco espaço desde a chegada de Mano Menezes, o meia Renato Augusto, de 36 anos, deve seguir no elenco do Fluminense para a próxima temporada. O veterano não recebeu outras propostas e tem contrato até o fim de 2025. As informações são do portal "GE".

Renato Augusto chegou ao Fluminense no começo desde ano e apesar de não ter vivido uma boa temporada foi considerado exemplo de aplicação por todos os profissionais do clube. A participação do apoiador fora de campo nos momentos mais complicados também o fez receber elogios.

O veterano foi um dos pedidos de Fernando Diniz para reforçar o elenco no ano seguinte após o título da Libertadores. No total, Renato entrou em campo em 32 jogos, fez um gol e deu uma assistência pelo Fluminense na temporada. Ele fez parte do grupo campeão da Recopa Sul-Americana.

Além do apoiador, o Tricolor tem outros veteranos que terão contratos para 2025, mas que tem suas situações indefinidas. A permanência de Mano Menezes, que deverá ser selada em breve, será o primeiro passo para o planejamento para o ano que vem.