Mano Menezes em jogo do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes em jogo do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/12/2024 07:30 | Atualizado 12/12/2024 09:54

Rio - Responsável pela evolução no segundo semestre e por evitar o rebaixamento, Mano Menezes deve permanecer no Fluminense em 2025 . O treinador negocia a renovação, mas deseja promover mudanças no departamento de futebol. Com isso, a permanência do técnico pode significar uma ruptura com o "Dinizismo", que moldou a equipe tricolor nos últimos dois anos.

Contratado em 2022, Fernando Diniz montou o atual elenco do Fluminense do seu jeito. Ele implementou o seu estilo de jogo e conseguiu alcançar o topo do futebol sul-americano com a conquista da Libertadores em 2023. Entretanto, o desequilíbrio entre os setores, principalmente pelas fragilidades defensivas, atrapalhou os tricolores no ano passado.



Entre os principais desafios na sua chegada, Mano Menezes precisou controlar um vestiário com muitos jogadores de personalidade forte. O treinador colocou o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo no banco, afastou Cano para recuperá-lo fisicamente, e tentou rejuvenescer o time. A ideia do treinador é promover ainda mais mudanças para 2025.

Portanto, a permanência de Mano Menezes pode significar de vez o fim do "Dinizismo" e o início de uma nova era no Fluminense. Caso a renovação seja confirmada, a tendência é que nomes como Felipe Melo e Diogo Barbosa não permaneçam em 2025. Autor do gol do título da Libertadores, John Kennedy já estava afastado e também está de saída, a caminho do Pachuca, do México.

O Fluminense escapou do rebaixamento na última rodada com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. O Tricolor terminou em 13º lugar com 46 pontos e ainda assegurou uma vaga na Sul-Americana da próxima temporada.