Renato Kayzer está na mira do FluminenseMateus Lotif / Fortaleza EC

Publicado 12/12/2024 13:10

Fluminense já começa a se planejar para 2025. De acordo com o canal "Raiz Tricolor", um dos nomes que está na mira do Tricolor para a próxima temporada é o do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza. Rio - Após garantir sua permanência na Série A, ojá começa a se planejar para 2025. De acordo com o canal "Raiz Tricolor", um dos nomes que está na mira do Tricolor para a próxima temporada é o do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza.

O jogador de 28 anos é visto como uma boa opção para repor a saída de John Kennedy, que deixou o clube das Laranjeiras para defender o Pachuca. O Flu já iniciou as conversas com o Fortaleza para entender as condições do negócio, mas ainda não houve proposta.

Renato Kayzer tem contrato com o Fortaleza até om fim de 2025, o que pode contar a favor do time carioca. Pode ser a última chance do Leão recuperar parte dos R$ 6 milhões que investiu por 60% do jogador junto ao Athletico-PR, já que ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho.

Richarlison, do Tottenham,é o grande sonho. No momento, Mano Menezes tem Germán Cano, Kauã Elias e Lelê como opções na função. Inicialmente, Kayzer chegaria para ficar como opção no banco de reservas. A ideia da diretoria é buscar um nome de mais peso para ser o titular no comando de ataque.. No momento, Mano Menezes tem Germán Cano, Kauã Elias e Lelê como opções na função.

Em 2024, Renato Kayzer começou o ano emprestado ao Criciúma, onde marcou cinco gols em 20 jogos. No início do Brasileirão, retornou ao Fortaleza por solicitação do Leão. Mesmo na reserva de Lucero, anotou seis gols na competição.