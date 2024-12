Jhon Arias tem futuro indefinido no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/12/2024 15:10

Rio - O Fluminense terá que se esforçar para manter Jhon Arias em 2025. O Crystal Palace, da Inglaterra, tem forte interesse no jogador colombiano e deve entrar na briga com o Galatasaray, da Turquia, segundo o site inglês "Football Insider".

Arias é avaliado como um jogador versátil pelo scout do clube inglês. O Fluminense é detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato até agosto de 2026. O Tricolor não deseja negociá-lo, mas existe uma "promessa" desde o fim do ano passado.

O Crystal Palace é um dos clubes que pertencem a rede do americano John Textor, a Eagle Football. O empresário também é acionista majoritário do Lyon, da França, e do Molenbeek, da Bélgica, e do Botafogo, rival do Fluminense.