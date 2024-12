Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 11/12/2024 19:18 | Atualizado 11/12/2024 19:19

Rio - O Fluminense anunciou que fará uma festa de révellion em seu Salão Nobre, em Laranjeiras, no dia 31 de dezembro (31). A celebração, que receberá sócios e não sócios, começará às 21h.

De acordo com o clube, a festa contará com a Banda Ploc 80, Roda de Samba Quintal dos Ribeiros e Dj para animar os torcedores. Além disso, haverá buffet livre, open bar e espumante liberado durante a celebração. O Tricolor separou um "Espaço Kids", com menu kids, recreação e até "cantinho do sono" para as crianças.

Valores

Para lugar à mesa, o sócio deverá pagar R$ 600 (por convite) e o não associado, R$ 720. Já para a pista/mezanino, sem lugar à mesa e sem ponto de buffet, o sócio pagará R$ 450 (por convite) e não associado, R$ 550.

O Flu informou que crianças de até 12 anos não pagam e também não possuem lugar reservado à mesa no salão nobre. Isso porque, de acordo com o clube, o espaço kids será disponibilizado para esta faixa etária.