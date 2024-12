Richarlison interessa ao Fluminense - Divulgação / Tottenham

Richarlison interessa ao FluminenseDivulgação / Tottenham

Publicado 12/12/2024 11:54

Rio - O Fluminense recebeu um grande balde de água fria em relação as suas pretensões de contratar Richarlison. De acordo com informações do jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports, o Tottenham não tem interesse de emprestar o atacante, de 27 anos.

O Tricolor tem a contratação do centroavante da seleção brasileira na última Copa do Mundo como maior alvo para a temporada de 2025, visando a disputa do Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, e principalmente do Mundial de Clubes da Fifa.

O clube carioca deseja a contratação de Richarlison por empréstimo de um ano com opção de compra. O atacante avalia a situação e em um possível retorno ao futebol brasileiro daria preferência ao Fluminense, clube que atuou em 2016 e 2017.

O Tottenham desembolsou 50 milhões de libras (aproximadamente R$315 milhões na cotação da época) para tirar Richarlison do Everton em 2022. No clube de Londres, o Pombo não conseguiu desenvolver o futebol da época que vivia em Liverpool. O brasileiro enfrentou lesões e também problemas relacionados a depressão.