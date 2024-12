Renato Augusto em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Renato Augusto em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/12/2024 21:55

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Renato Augusto perdeu espaço e tem o futuro indefinido. Com contrato até dezembro de 2025, o jogador deseja permanecer e cumprir o vínculo, e indicou que deve ser o último ano da carreira.

"Provavelmente, sim (fico no Fluminense). Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal", disse em entrevista ao canal "Amazon PrimeVideo".

Renato Augusto curte férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, e aproveitou para acompanhar uma partida da NBA, a liga norte-americana de basquete. Embora tenha contrato até o fim do ano que vem, o meia ainda não tem a permanência garantida.

Em sua primeira temporada pelo Fluminense, Renato Augusto jogou 32 jogos, marcou um gol e colaborou com uma assistência. O meia chegou a perder espaço com Mano Menezes, mas voltou a ganhar chance com o treinador na reta final do Brasileirão.