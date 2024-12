David Terans tem contrato até o fim de 2026 - Divulgação / Fluminense

David Terans tem contrato até o fim de 2026Divulgação / Fluminense

Publicado 13/12/2024 13:35 | Atualizado 13/12/2024 13:41

Rio - Além de Diogo Barbosa, o Fortaleza tem interesse em outro jogador do Fluminense: David Terans. De acordo com o jornal cearense "O Povo", o Lion tentou a contratação do uruguaio durante a temporada de 2024 e pode fazer uma nova investida visando o ano que vem.

David Terans, de 30 anos, teve pouco espaço tanto com Fernando Diniz, quanto com Mano Menezes. Porém, o Fluminense fez um investimento de 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Pachuca. Por conta disso, o Tricolor deverá exigir uma compensação para liberar o uruguaio. Uma possibilidade seria envolver Renato Kayzer, que interessa ao clube carioca na negociação.

O meia-atacante foi uma das principais contratações do Fluminense no ano, mas pouco jogou. No total, ele entrou em campo em 17 jogos, fez um gol e deu uma assistência. A última vez que atuou foi na derrota para o Grêmio por 1 a 0, no Brasileiro, no dia 30 de junho.

Terans tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. O seu principal momento no futebol brasileiro foi defendendo o Athletico-PR. Ele atuou no Furacão entre 2021 e 2023.