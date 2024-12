Felipe Melo foi reserva durante grande parte da temporada no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe Melo foi reserva durante grande parte da temporada no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/12/2024 10:00

Rio - O Fluminense não deve manter Felipe Melo no elenco para a próxima temporada. O zagueiro de 41 anos tende a encerrar o ciclo no Tricolor no fim deste ano, com o término de seu contrato. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

Ao longo de 2024, o camisa 30 não teve boas atuações e ficou marcado negativamente na péssima campanha do Flu no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes escapou do rebaixamento na última rodada, após vencer o Palmeiras no Allianz Parque Felipe Melo, inclusive, teve falhas individuais em momentos importantes. No clássico com o Botafogo , por exemplo, perdeu a bola para Gregore no lance que originou o gol da vitória alvinegra no Maracanã, aos 49 minutos da segunda etapa.