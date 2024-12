Jair, zagueiro do Santos, está na mira do Botafogo - Divulgação / Santos FC

Publicado 15/12/2024 15:30

Rio - O Botafogo ainda sonha com a contratação de Jair. O Alvinegro fez uma nova proposta para o zagueiro do Santos envolvendo dinheiro e o volante Danilo Barbosa, que é alvo do time paulista. Segundo o "ge", o Peixe está disposto a aceitar, mas tenta incluir o atacante Tiquinho Soares, outro desejo para a próxima temporada.

O Santos aguarda a resposta do Botafogo, que avalia a possibilidade de incluir Tiquinho Soares. O jogador é considerado importante tecnicamente, mas possui um salário alto para um reserva. Jair é um sonho antigo da Eagle Football, a rede de clubes do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, e é considerado promissor a médio e longo prazo.

Recentemente, a Atalanta, da Itália, demonstrou interesse e estaria disposta a oferecer cerca de 20 milhões de euros (R$ 125,8 milhões) pelo zagueiro, mas ainda não formalizou uma proposta. Na última janela de transferências, o Botafogo chegou a igualar a oferta do Porto, de Portugal, e ofereceu 12 milhões de euros (R$ 75,5 milhões) pelo jogador, mas não houve avanço.