Zé Rafael (de colete) está de saída do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 16/12/2024 09:20

Rio - Sem espaço e fora dos planos do técnico Abel Ferreira, o volante Zé Rafael deve ser negociado pelo Palmeiras em 2025. Segundo a "ESPN", o Fluminense entrou na briga pelo jogador e seria o favorito na disputa contra Atlético-MG, Cruzeiro e Santos.

Existe uma conversa avançada entre Palmeiras e Fluminense. Uma possível troca de jogadores não está descartada. A diretoria alviverde tem interesse em nomes como o volante Martinelli e o atacante Arias, mas o envolvimento deles no negócio não é garantido.

Zé Rafael, de 31 anos, tem vencimentos de cerca de R$ 800 mil por mês. O valor é considerado alto para um jogador reserva e sem espaço com o técnico Abel Ferreira. Portanto, o Palmeiras vê como melhor caminho a busca por um novo clube para o atleta.

No Palmeiras desde 2020, Zé Rafael conquistou 11 títulos. Entre eles, foi bicampeão da Libertadores e do Brasileirão, tetracampeão do Paulistão e ganhou também a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa. Ao todo, soma 308 jogos, 25 gols e 24 assistências.