Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021 - Divulgação

Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021Divulgação

Publicado 16/12/2024 08:30

Rio - O nome de Léo Chu voltou a ser pauta no Fluminense. Um dos alvos na última janela, o atacante segue na mira para 2025. Segundo os jornalistas Victor Lessa, Gabriel Amaral e Tiago Brandão, o jogador seria um dos preferidos do scout tricolor.

O técnico Mano Menezes não se animou com o nome. Léo Chu, de 24 anos, defende o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, desde 2021. Ele soma oito gols em 94 partidas pela equipe americana, além do título da Liga dos Campeões da Concacaf em 2022. O atacante é versátil e costuma jogar pela ponta esquerda.

O Fluminense tem priorizado o ataque para a próxima temporada. Com a iminente saída de Arias para o Galatasaray, da Turquia, a diretoria tricolor busca substitutos e tenta evitar o mesmo erro do ano passado, quando perdeu nomes como Nino e André sem reposição imediata.

Revelado pelo Grêmio, Léo Chu estreou no profissional em 2020, disputou 23 jogos e fez três gols. Em 2021, foi emprestado para o Ceará, onde participou de 30 partidas e também colaborou com três gols. No mesmo ano, foi negociado pelo time gaúcho com o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

O Seattle Sounders garantiu vaga no Mundial de 2025 por causa da conquista da Liga dos Campeões da Concacaf. O clube americano está no Grupo B junto com Paris Saint-Germain, da França; Atlético de Madrid, da Espanha; e Botafogo, atual campeão da Libertadores.