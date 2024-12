Richarlison interessa o Fluminense - Adrian Dennis / AFP

Publicado 16/12/2024 16:50

Rio - Principal sonho do Fluminense para a temporada de 2025, o atacante Richarlison, de 27 anos, é visto como uma possibilidade concreta no clube carioca. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt, afirmou que o clube inglês não rechaçou a possibilidade de negociar o brasileiro com o Tricolor.

"O Tottenham respondeu que está aberto a oferta. Mas que momentaneamente não tem interesse em se desfazer do atleta. Mas está disposto a ouvir. Estamos também conversando com o atleta para saber se ele tem interesse me voltar", afirmou o mandatário.

O presidente do Fluminense afirmou que um retornou ao futebol brasileiro pode ser positivo para o Pombo e relembrou que estava no Tricolor, como vice de futebol na época em que o atacante atuou pelo clube carioca.

"O que tem de concreto, é que a gente manifestou interesse formal no Richarlison. A gente sabe da dificuldade de trazê-lo. Mas acreditamos que ele pode querer estar próximo da Seleção Brasileira, voltar para casa, para o clube onde ele se destacou. Tenho uma relação próxima dele. Era o vice-presidente de futebol quando ele chegou. O chefe de scout (Ricardo Corrêa) era o chefe de scout em 2016, ele que indiciou a contratação quando ele era o artilheiro da Série B. Eu que trouxe o Richarlison com vice de futebol. Criamos uma relação, não é de amizade, mas é forte. Fizemos um primeiro documento para o clube inglês, ainda sem oferta, mas perguntando se eles desejam negociar", disse.