Lucas Arcanjo é cria das categorias de base do Vitória - Vitor Ferreira / EC Vitória

Publicado 16/12/2024 17:46 | Atualizado 16/12/2024 18:46

O DIA. Rio - Em busca de mais nomes para reformular o elenco para a próxima temporada, o Fluminense está interessado na contratação do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Marcello Góis, do jornal 'A Tarde', de Salvador, e confirmada pela reportagem do

Em rápido contato da reportagem com Fábio Mota, presidente do clube baiano, o mandatário confirmou que o Tricolor enviou uma proposta, ainda que sem revelar valores, para adquirir cerca de 70% dos direitos do atleta. No entanto, uma contraproposta já foi enviada e o clube aguarda uma resposta do Flu.

Caso a contratação seja confirmada, o jogador chegará para brigar por posição. Atualmente, Mano Menezes, que permanecerá no comando dos cariocas em 2025 , possui à disposição: Fábio, titular e que ainda tem mais um ano de contrato, e Vitor Eudes, considerado, hoje, o reserva imediato. Felipe Alves, que foi contratado no início do ano, não deve permanecer para a próxima temporada.

O arqueiro, de 26 anos, é formado nas categorias de base do Vitória e foi um dos destaques na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, que rendeu uma classificação para a Sul-Americana. Em junho deste ano, renovou seu contrato até junho de 2027.



Nesta temporada, Lucas Arcanjo, que virou o quarto goleiro com mais partidas na história do Vitória, defendeu a meta do clube baiano em 50 oportunidades e sofreu 64 gols.

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas sob supervisão de Leonardo Bessa