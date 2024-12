Yeison Guzman foi oferecido ao Fluminense - Divulgação / Tolima

Publicado 17/12/2024 11:25

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reforçou que o perfil de reforços do segundo semestre será mantido no clube carioca em 2025, com jogadores jovens, forte fisicamente e com destaque para clubes de países vizinhos na América Latina. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, o meia-atacante Yeison Guzman, do Deportes Tolima, foi oferecido ao clube.

Nascido na Colômbia, o jogador, de 26 anos, só atuou no país natal. Antes de chegar ao clube atual, ele passou pelo Envigado, equipe que o revelou, e também pelo Atlético Nacional de Medelín. Guzman atua pelo Tolima há duas temporadas.

O jogador vem sendo um dos grandes destaques da equipe colombiana. Em 2024, Yeison Guzman entrou em campo em 42 jogos, anotou 18 gols e deu nove assistências. No ano passado, ele fez 50 jogos, marcou dez vezes e deu oito assistências.

Com Jhon Arias como ídolo, o Fluminense apostou ano passado novamente em jogadores colombianos. Kevin Serna foi decisivo na permanência do Tricolor ao marcar nas duas últimas vitórias da equipe na Série A sobre Cuiabá e Palmeiras. O lateral Gabriel Fuentes terminou o ano em alta após ser titular nos dois últimos jogos.