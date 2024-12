Cuiabano foi titular na lateral esquerda do Botafogo até a chegada de Alex Telles - Vitor Silva / Botafogo

Cuiabano foi titular na lateral esquerda do Botafogo até a chegada de Alex TellesVitor Silva / Botafogo

Rio - Titular em grande parte da temporada, até a chegada de Alex Telles, o lateral-esquerdo Cuiabano fez um balanço da temporada do Botafogo em publicação nas redes sociais. Nela, o camisa 66 do Glorioso, contratado junto ao Grêmio, destacou os sonhos desde o início de sua trajetória no clube e como se sentiu abraçado em um 2024 marcado pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

"Cheguei no Botafogo com muita expectativa, tudo muito novo pra mim. Eu, cheio de sonhos, encontrei uma família alvinegra que me abraçou. Está na minha memória, pra sempre, as vezes que entrei no Nilton Santos vendo os mosaicos da nossa torcida, cada gol e dividida que a galera vibrava… Desde que vesti essa camisa, dei meu máximo, seja por um minuto ou 90 minutos", disse, em publicação nas redes sociais.

Cuiabano chegou ao Botafogo em abril, ainda na primeira janela de transferências, e rapidamente virou titular no time comandado por Artur Jorge. Pelo Alvinegro, foram 30 partidas disputadas no ano, com quatro gols marcados e duas assistências.

"Sempre vai ser assim: com garra e suor. Obrigado ao clube, jogadores, funcionários e especialmente a vocês, torcedores, que me apoiaram desde o primeiro dia. Ano que vem tem mais, Fogo!", completou.