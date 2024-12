Júnior Santos, atacante do Botafogo, foi um dos destaques da temporada - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/12/2024 13:42

Rio - Artilheiro da Libertadores e peça importante também no Brasileirão, o atacante Júnior Santos entrou para uma galeria importante de destaques do Botafogo. Xodó da torcida, o jogador, que teve primeira passagem em 2022 e retornou ao clube em 2023 após não se adaptar ao Fortaleza, construiu sua história no clube. CEO do Leão do Pici, ex-clube do "Raio", Marcelo Paz comentou sobre o período ruim do camisa 11 no Castelão e como incomoda ver seu sucesso atualmente.

Marcelo Paz destacou como Júnior Santos não foi bem recebido por torcedores no início de 2023, após a primeira passagem pelo Botafogo, para a segunda com a camisa do Fortaleza. Na época, o Glorioso não entrou em acordo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, que detinha o passe de Júnior e o negociou depois com o Fortaleza.

"Ele foi criticado desde que se ventilou a possibilidade dele vir! Ele já deu entrevista se defendendo e ainda chorou na coletiva. Já tinha sido tão criticado, na verdade, não só ele como também a diretoria, que já chegou numa situação dificílima", disse, em entrevista ao "O Povo".

"Ele não tinha ambiente, e é claro que isso tem relação com o desempenho dele. Ele dizia para gente 'eu sou vaiado no aquecimento e o Botafogo me quer de volta, Luís Castro está me ligando toda hora, falam que lá eu vou jogar. Surgiu a oportunidade de voltar para o Botafogo e retornar o investimento, fizemos", destacou.

Em 2023, após retornar ao Glorioso, Júnior Santos fechou o ano com sete gols marcado e duas assistências. Já em 2024, ano de sucesso com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, foi o artilheiro da temporada com 20 tentos anotados em 50 partidas disputadas.

"Me dói isso. Até hoje eu tenho essa dor porque eu sabia que ele era um grande jogador, eu falava isso dentro do clube. Tem drible, velocidade, chute, gol e bola aérea", lamentou Marcelo Paz.