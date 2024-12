Artur Jorge, técnico do Botafogo - vitor silva/botafogo

Publicado 16/12/2024 07:30 | Atualizado 16/12/2024 07:32

Rio - O futuro de Artur Jorge no Botafogo foi o principal tema no avião no voo de volta para o Rio de Janeiro, após a eliminação nas quartas de final do Intercontinental. Segundo a "ESPN", o treinador português falou abertamente sobre o acerto com o Al-Rayyan, do Catar, e gerou desconforto.

Artur Jorge chegou a um acordo com o Al-Rayyan, do Catar, sem conversar com John Textor, dono da SAF do Botafogo. O treinador português, inclusive, aguarda uma reunião com o empresário, mas já teria acertado uma proposta salarial quase três vezes maior do que os vencimentos atuais.

O Botafogo não pretendia aumentar o salário do treinador — que já aumentou automaticamente por causa de uma cláusula de bônus por desempenho. O Alvinegro acredita que Artur Jorge já tem um vencimento "atrativo" para o mercado brasileiro.

Além disso, o desejo do treinador em levar Savarino para o time do Catar também gerou incômodo. Artur Jorge teria conversado com interlocutores sobre a possibilidade de contratar o jogador venezuelano, e ele teria sido seduzido com a oferta.