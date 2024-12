Artur Jorge no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2024 22:15

Rio - O empresário de Artur Jorge, Hugo Cajuda, afirmou que o Botafogo sabia das ofertas pelo treinador. Em entrevista ao "Uol" nesta segunda-feira (16), ele contou que o português recebeu quatro propostas. De acordo com Cajuda, todas foram passadas aos dirigentes do Glorioso.

"Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana final da Libertadores, avisamos que o Artur havia recebido mais três ofertas: uma do México; uma da Europa; e outra do Catar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético-MG, assim não havia uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas", afirmou Hugo Cajuda.

"Houve, sim, uma reunião depois da Libertadores, comigo, Alessandro Brito e Pedro Martins, em que expliquei em detalhes que os três clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria então repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback? Até o momento, nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas a informar a verdade", completou.

Por outro lado, o empresário garantiu que, ao menos até o momento, não há acordo com outros clubes. Ele pontuou também que uma definição acontecerá mais para frente, já que Artur está de férias.

"Até agora, não temos acordo com ninguém. O Artur Jorge é técnico do Botafogo. Não sei. O Artur começou agora o período de férias. No momento, só quer aproveitar a família. Somente mais para frente irei encontrá-lo para conversar sobre o futuro", disse Hugo Cajuda.

O que diz o Botafogo?

Nesta segunda-feira (16), o Botafogo se posicionou sobre as recentes notícias que dão conta de uma possível saída do técnico. O Glorioso reafirmou seu vínculo com o português até o fim de 2025. Além disso, destacou que não deu aval para contatos de outros clubes e sequer recebeu solicitações.

Veja a nota:

"Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Artur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos:



1 - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;



2 - O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;



3 - Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;



4 - Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas."