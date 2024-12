Pedro Caixinha em treino do Bragantino - Ari Ferreira / Bragantino

Publicado 16/12/2024 14:54

Rio - Com a situação de Artur Jorge sem definição, o Botafogo começa a olhar para possíveis "Planos B" para dirigir o clube carioca. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o nome de Pedro Caixinha, ex-treinador do Bragantino, é bem avaliado pelo Alvinegro.

Também nascido em Portugal, Caixinha, de 54 anos, trabalhou por dois anos no Bragantino, vivendo bons momentos no clube paulista, porém, acabou demitido após a equipe de Bragança Paulista viver um péssimo segundo turno na Série A deste ano.

Caso Artur Jorge não permaneça, o Botafogo tem a preferência por contratar um treinador estrangeiro. Antes do atual técnico, o Alvinegro já teve Luís Castro e Bruno Lage, que também nasceram no país europeu, como comandantes na "Era John Textor".

Atual técnico do Botafogo, Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até o fim do ano, porém, sua multa é no valor de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 12,7 milhões), valor considerado baixo até para os padrões brasileiros. O treinador tem ofertas do futebol do Catar.