John entrou em campo 51 vezes pelo Botafogo neste ano e foi o goleiro menos vazado do BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/12/2024 14:31 | Atualizado 16/12/2024 14:34

Rio - Um dos destaques do Botafogo , John não tem permanência garantida no clube para a próxima temporada. Além do Galatasaray, da Turquia , outros dois times europeus sondaram a situação do goleiro: Manchester United e Tottenham, da Inglaterra.

Leia mais: Dirigente do Fortaleza lamenta ter negociado Júnior Santos com o Botafogo

Os ingleses, inclusive, já fizeram contatos para saber mais sobre o camisa 12 nos últimos dias, de acordo com o jornalista André Hernan, do portal 'Uol'.

O Bahia também havia demonstrado interesse anteriormente, mas viu o negócio como difícil após consultar os valores e recuou. Já o Galatasaray perdeu força na disputa. O futebol turco não foi considerado um mercado atrativo neste momento.

John defendeu a meta do Botafogo nos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Inclusive, foi eleito o melhor da posição na competição nacional e apareceu na seleção ideal do torneio continental.