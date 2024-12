Artur Jorge fez história como treinador do Botafogo com títulos da Libertadores e do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2024 18:06

Rio - Em nota oficial publicada no fim da tarde desta segunda-feira (16), o Botafogo se posicionou sobre as recentes notícias que dão conta de uma possível saída do técnico Artur Jorge. O Glorioso reafirmou seu vínculo com o português até o fim de 2025, que não deu aval para contatos de outros clubes ao término da temporada e sequer recebeu solicitações.

Nos últimos dias, Artur Jorge concedeu entrevistas citando ofertas de clubes árabes - o que precisa passar pelo Botafogo, tendo em vista mais uma temporada de vínculo entre as partes. O treinador chegou a falar que são "muito tentadoras" , ainda que deixando seu futuro em aberto.

O DIA confirma outros rumores em relação à insatisfação por valorização salarial, o que, na visão do Botafogo, não faz sentido, tendo em vista que Artur Jorge é um dos treinadores mais bem pagos do Brasil e receberá grande bônus previsto em contrato após os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Na noite do último domingo (15), a "ESPN" divulgou em seu site que o técnico português já tem acerto com um clube do Catar e, inclusive, deseja levar o meia venezuelano Savarino. A reportagem doconfirma outros rumores em relação à insatisfação por valorização salarial, o que, na visão do Botafogo, não faz sentido, tendo em vista que Artur Jorge é um dos treinadores mais bem pagos do Brasil e receberá grande bônus previsto em contrato após os títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Veja a nota publicada pelo Botafogo:

"Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Artur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos:



1 - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;



2 - O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;



3 - Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;



4 - Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas."

*Matéria em atualização