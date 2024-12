Tiquinho Soares está na mira de clubes da Série A - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2024 09:40 | Atualizado 16/12/2024 10:13

Rio - Apesar do interesse de alguns clubes da Série A como Santos e Fluminense, o Botafogo não deseja negociar Tiquinho Soares, de 33 anos. O atacante tem contrato até o fim de 2026 e é visto como peça importante no elenco alvinegro.

Principal artilheiro da equipe em 2023, Tiquinho viveu uma temporada diferente neste ano, sendo reserva de Igor Jesus a partir do segundo semestre. Porém, o atacante acredita que pode recuperar a titularidade no ano que vem e também deseja seguir no Botafogo.

Apesar de não ter vivido um ano positivo, Tiquinho continua valorizado, por isso, recebeu oferta de outros clubes da Série A para a próxima temporada. No entanto, atualmente sua permanência no Botafogo é mais provável.

Na última temporada, ele entrou em campo em 53 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. Tiquinho conquistou a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo.