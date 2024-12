Cucho Hernández pelo Columbus Crew - Divulgação / Columbus Crew

Publicado 17/12/2024 08:00

Rio - Assediado por diversos clubes europeus que desejam a contratação dos seus principais jogadores, o Botafogo teve o nome de Cucho Hernández, de 25 anos, que atua no Columbus Crew, dos Estados Unidos, como nove ventilado para reforçar o elenco na próxima temporada. As informações são da "ESPN".

A equipe norte-americana contratou o colombiano em 2022 e desembolsou algo em torno de 9,5 milhões de euros (R$ 51,7 milhões à época). Cucho Hernández, tem contrato até o fim de 2025.

Além do Botafogo, o Monterrey, do México, também teria interesse na contratação do atacante. Há algumas semanas, o Flamengo também foi colocado como um clube que estaria observando o colombiano para a próxima temporada.

Revelado pelo Deportivo Pereira, Cucho Hernández foi adquirido pelo Watford com apenas 18 anos. Em 2017, ele foi emprestado ao América de Cali. Sua estreia no futebol europeu se deu no ano seguinte pelo Huesca, da Espanha. Ele atuou no Getafe e no Mallorca, antes da sua primeira temporada no Watford em 2021. Nas últimas duas temporadas na MLS, o colombiano anotou 24 e 25 gols, respectivamente, em 37 e 40 partidas.