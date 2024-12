Adryelson em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/12/2024 14:02

Rio - Zagueiro campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Adryelson se tornou alvo do Cruzeiro para 2025. De acordo com o site "GOAL", o time mineiro fez uma Lyon, da França, pelo defensor de 26 anos, e se planeja para abrir negociações.

Adryelson é um nome que agrada ao técnico Fernando Diniz, que deseja pelo menos mais dois zagueiros para a próxima temporada. Além dele, o clube ainda avaliará outros nomes no mercado.

Contratado pelo Lyon no fim de 2023 após boas atuações pelo Botafogo, Adryelson não conseguiu se firmar na França e voltou ao Alvinegro por empréstimo até o fim deste ano. Ele tem contrato com o time europeu até junho de 2028.

Em 2024, Adryelson foi reserva no Botafogo durante toda temporada. O zagueiro disputou 11 partidas, incluindo a final da Libertadores no lugar do lesionado Bastos, e marcou um gol.