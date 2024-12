Artur Jorge celebra título da Libertadores ao lado de John Textor - AFP

Publicado 18/12/2024 10:00 | Atualizado 18/12/2024 10:03

Rio - A incerteza sobre o futuro de Artur Jorge atrasou o planejamento do Botafogo para 2025. O Alvinegro aguarda a decisão do empresário americano John Textor, dono da SAF, para pensar nos próximos passos e iniciar a busca por reforços para a próxima temporada.

O treinador português tem proposta do Al-Rayyan, do Catar, e recebeu consultados de clubes portugueses. Segundo o "ge", Artur Jorge participa das discussões sobre reforços, mas as conversas estão em compasso de espera por causa da indefinição sobre a permanência.



O Botafogo tenta segurar os destaques, mas não deve conseguir manter todo mundo para 2025. O meia argentino Thiago Almada já tinha um acordo para jogar no Lyon, da França, enquanto os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus receberam sondagens do exterior.

A diretoria alvinegra aguarda a definição sobre o futuro de Artur Jorge para definir os próximos passos. Cada treinador tem um estilo de jogo e, portanto, uma possível troca de comando pode resultar na busca por outros nomes que não estejam no radar atualmente.