Artur Jorge celebra título da Libertadores ao lado de John TextorAFP

Publicado 17/12/2024 14:50

Rio - A nota oficial reiterando que Artur Jorge tem contrato até o fim de 2025 e que recebe um bom salário não expressou o incômodo do Botafogo somente com os rumores da saída do português. De acordo com informações do portal da "ESPN", o clube carioca não está gostando da postura de Hugo Cajuda, empresário do técnico.

No entendimento do clube carioca, o atual momento deveria ser de celebração por conta dos títulos conquistados pelo Botafogo no Brasileiro e na Libertadores e não de tumulto. O Alvinegro não tem pressa para definir o futuro do treinador, apesar das propostas que o português recebeu.

Embora tenha contrato por mais uma temporada, Artur Jorge tem multa considerada baixa, de “apenas” 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual). O próprio treinador já deixou claro que sua permanência no Botafogo no ano que vem é incerta.

A oferta mais tentadora por Artur Jorge seria do Al Rayyan, equipe do Catar. O Botafogo e particularmente John Textor desejam a permanência do treinador e as partes deverão se reunir em breve.