Iker Muniain chegou ao San Lorenzo no meio do ano e tem 12 partidasDivulgação / San Lorenzo

Publicado 18/12/2024 11:53

O meia-atacante espanhol, de 31 anos, fez a carreira toda no Athletic Bilbao, onde é ídolo, e chegou ao clube argentino em agosto e tem contrato até o fim de 2025.

O meia-atacante espanhol, de 31 anos, fez a carreira toda no Athletic Bilbao, onde é ídolo, e chegou ao clube argentino em agosto e tem contrato até o fim de 2025.

A imprensa argentina publicou que a SAF alvinegra já fez proposta e, segundo a ESPN do país, está disposta a oferecer um "contrato milionário" ao jogador. Já o investimento para tirá-lo do San Lorenzo seria muito baixo, pois há uma cláusula no contrato que permite ao jogador sair sem custos em cada janela de transferências internacionais, ou seja, em janeiro de 2025.



Iker Muniain tem dois jogos pela seleção principal da Espanha, um amistoso em 2012 e um jogo das Eliminatórias da Euro, em 2019.



Ele foi indicado pelo departamento de scout, devido às características procuradas para um jogador de meio de campo que possa substituir Eduardo, de saída para o Cruzeiro, e Almada, que irá para o Lyon.

O espanhol, cuja carreira foi toda em seu país, decidiu se aventurar na América do Sul por gostar bastante do futebol argentino. Por isso, chegou ao San Lorenzo, onde atuou por 12 partidas, com três gols marcados e uma assistência.



Já pelo Athletic de Bilbao, foram 15 temporadas, com 560 jogos, tendo marcado 76 gols.