Almada deixa o Botafogo com três gols marcados e duas assistências em 26 jogosVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2024 15:29 | Atualizado 18/12/2024 15:36

no dia 5 de janeiro. O jogador já havia adotado Rio - Thiago Almada confirmou que se apresentará ao Lyon, da França,O jogador já havia adotado um tom de despedida do Botafogo após a eliminação na Copa Intercontinental, na última quarta-feira (11).

"Tenho tudo certo para ir para o Lyon. Vou (me apresentar) no dia 5 de janeiro", disse Almada, à ESPN, da Argentina.

"Perguntei e disse que vão solucionar os problemas. Não podem inscrever jogadores. Mas acho que está tudo bem", declarou.

A Eagle Football, grupo multiclubes administrado por John Textor, desembolsou algo em torno de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 137 milhões na cotação da época) para tirar Thiago Almada do Atlanta United, dos Estados Unidos. No acordo, ele ficaria os primeiros seis meses no Botafogo e depois iria se transferir para o Lyon, clube que também faz parte do portifólio do empresário estadunidense.

Ele, que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, deixa o Botafogo com três gols marcados e duas assistências em 26 jogos, além dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.