Lucas Halter, do Botafogo, em ação no clássico com o Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Halter, do Botafogo, em ação no clássico com o VascoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2024 18:06

Rio - O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube baiano está bem próximo de acertar a contratação do zagueiro Lucas Halter, do Botafogo . Ele deu a informação nesta quarta-feira (18), durante entrevista à "Central do Mercado do ge".

"São dois jogadores que nos interessam. A gente tem conversado tanto com um quanto com outro. Nossa relação com o São Paulo é excelente. Ano passado a gente teve Luan cedido pelo São Paulo. Questões de valores fica entre as agremiações, não dá para estar divulgando assim, mas a gente está bem próximo do Lucas (Halter) e também conversando bem com o São Paulo", disse o mandatário.

O zagueiro chegou ao Botafogo em janeiro deste ano e assinou contrato válido até o fim de 2027. Com a camisa do Glorioso, ele disputou 39 partidas, anotou dois gols e deu uma assistência.