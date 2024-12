Carlos Alberto comemora gol marcado pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/12/2024 18:35

Carlos Alberto, do Botafogo , despertou o interesse do Goiás para 2025. O atacante, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2026, também gerou interesse de outros clubes do futebol brasileiro. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Cria do América-MG, ele se transferiu para o Botafogo em 2023, por empréstimo. Carlos Alberto viveu o melhor momento no Glorioso sob o comando de Cláudio Caçapa, que comandou o time de forma interina em determinando momento da temporada passada. Já no início de 2024, acabou emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga da rede multiclubes da Eagle, de John Textor.

Após retornar ao Botafogo, no meio do ano, chegou a ser utilizado por Artur Jorge, mas perdeu espaço com o tempo. Ele disputou nove partidas e anotou dois gols pelo Glorioso na temporada.

O atacante faz parte do planejamento do Glorioso para o início do Campeonato Carioca. Neste período, o elenco principal ainda estará de férias por causa da disputa da Copa Intercontinental.