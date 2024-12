Igor Jesus e Cuiabano, do Botafogo, receberam homenagem em Cuiabá - Divulgação/Câmara Municipal de Cuiabá

Publicado 21/12/2024 21:01

Campeões do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo, o lateral-esquerdo Cuiabano e o centroavante Igor Jesus foram homenageados na Câmara Municipal de Cuiabá com a Moção de Aplausos. O projeto é do presidente da Câmara, Chico 2000 (PL-MT), torcedor do Glorioso.

"Quero, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer pela vida deles, pelo dom que Deus deu a cada um, que, através desse talento, nos trouxeram alegria e eternizaram seus nomes no clube. Esta homenagem é justa, pois são dois jogadores que hoje despontam em nível mundial. Eles vieram da base aqui de Cuiabá, são de famílias humildes e são exemplos de que tudo é possível quando se acredita", afirmou o vereador.

Cuiabano, que morou no bairro Lixeira, agradeceu a homenagem na cidade natal. O lateral-esquerdo, camisa 66, disputou 30 partidas pelo Alvinegro na temporada, marcou quatro gols e deu duas assistências.

"Estamos muito felizes pelo ano, pelas duas conquistas muito importantes para o clube. Estamos marcados na história do clube, querendo ou não, e dois cuiabanos. Ninguém sonhava em ter dois cuiabanos com essas duas conquistas, o que é muito difícil. Estamos muito felizes, queria agradecer pelo reconhecimento", disse o lateral.

Igor Jesus, que deu os primeiros passos no futebol no mini estádio do João Faustino Lima, localizado no bairro Praeirinho, foi um dos destaques do ano. O camisa 99, contratado na segunda janela de transferências, chegou à seleção brasileira pela performance no Glorioso, com 31 jogos, oito gols e seis assistências.

"Na verdade fico muito feliz pelo carinho que eles estão tendo por mim, pelo Cuiabano, esse reconhecimento de tudo que nós fizemos nessa temporada. Foi uma temporada maravilhosa onde conseguimos alcançar títulos de grande expressão, e estar podendo ter o reconhecimento dele [Chico 2000], que fez parte da construção do miniestádio, até porque sabemos que é difícil sair um jogador de Cuiabá, mas Cuiabá tem vários talentos e hoje estamos proporcionando momentos como esse à nossa cidade, de estar podendo viver algo grandioso em nossa vida, em nossa carreira. Só agradecer a todos mesmos pelo reconhecimento", destacou o atacante.