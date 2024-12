Savarino foi um dos grandes destaques do Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2024 11:18

Rio - Um dos grandes nomes do Botafogo na histórica temporada de 2024, Savarino pode desembarcar na Rússia em 2025. O empresário do jogador, André Cury, afirmou que o Zenit está interessado em sua contratação. Rodrigo Nestor, do São Paulo, é outro na mira.

"Zenit está interessado no Nestor e no Savarino. Admito que eles podem terminar na Rússia nessa janela de inverno [na Europa]", disse o agente ao portal russo “Sport24”.

Além do Zenit, especula-se que o Dínamo Moscou, outro clube russo, também possui interesse no venezuelano. Clubes da Itália, da Espanha e do Oriente Médio também estariam na briga.

Savarino tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Nesta temporada, o venezuelano marcou 14 gols e deu 12 assistências em 55 jogos.