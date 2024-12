Adryelson conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Rio - Neste domingo (22), o Botafogo confirmou a saída de Adryelson. O zagueiro pertence ao Lyon, clube francês da rede multiclubes de John Textor, e estava emprestado ao Glorioso até o fim da temporada. Por meio das redes sociais, o Alvinegro se despediu do jogador e fez agradecimentos.

Obrigado, xerife!



Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.



Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você.



Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. Estava escrito!

O zagueiro também se manifestou por meio das redes sociais para se despedir do Botafogo. Na segunda passagem pelo Glorioso, o zagueiro disputou 11 jogos e anotou um gol.

Além disso, com a lesão de Bastos na reta final da temporada, virou titular da equipe. Adryelson deu conta do recado e foi peça fundamental na conquista dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

"A missão está cumprida! Foram três meses intensos, de muitas batalhas e conquistas. Sou muito grato a Deus por tudo o que vivi no Botafogo mais uma vez. Já estava escrito por Ele que assim era pra ser! Obrigado por todo o apoio dessa torcida incrível, do staff, comissão técnica e diretoria. Campeões da América e do Brasil! Estarei sempre na torcida, Botafogo!", escreveu Adryelson.