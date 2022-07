Adryelson assinou contrato e é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 13:07

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Adryelson, revelado pelo Sport e que defendia o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. O defensor de 24 anos chega sem custos na transferências e assinou contrato até o fim de 2025 com o Glorioso.

Através de comunicado, o Botafogo informou que Adryelson já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos junto ao grupo comandado pelo técnico Luís Castro.

A negociação foi considerada com 'relâmpago'. O Glorioso atravessou o São Paulo, principal interessado na contratação do zagueiro, e ofereceu um projeto considerado mais atrativo.

Adryselson se destacou na base do Sport em 2015, teve período de experiência no Palmeiras ainda em sua formação e acumula passagens pelas seleções de base do Brasil. Sua apresentação oficial ainda não foi marcada e não há previsão de estreia no Campeonato Brasileiro.