Publicado 22/07/2022 12:31

Rio - Após fracassar na tentativa de trazer Zahavi, o Botafogo definiu seu alvo para a camisa 9. De acordo com o site "GE", o clube avançou nas negociações para contratar o atacante Tiquinho Soares, do Olympiacos-GRE.

O Botafogo trata a negociação com cautela, mas está otimista em fechar com o jogador. Tiquinho gostou do projeto que lhe foi apresentado e o Botafogo tenta chegar a acordo financeiro com o atleta e o Olympiacos. Ainda não está definido se a contratação será em definitivo ou por empréstimo, mas o Glorioso sabe que precisará desembolsar alguma quantia para convencer os gregos.

Tiquinho tem contrato com o Olympiacos até julho de 2024. No clube grego desde 2021, o brasileiro já disputou 48 jogos e marcou 14 gols.