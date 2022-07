Luis Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luis Castro, técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 09:00 | Atualizado 22/07/2022 09:09

Rio - A sequência negativa do Botafogo no Brasileirão e a eliminação na Copa do Brasil aumentaram a pressão dos torcedores em relação ao trabalho de Luis Castro. No entanto, apesar da insatisfação, o português está garantido no cargo. De acordo com informações do blog do Gentile, do portal "FogãoNet", a ideia é manter o treinador pelo menos até o fim do ano que vem.

Além de confiar bastante em Luis Castro, John Textor avalia que o Botafogo tem melhorado seu rendimento, apesar dos resultados negativos. Em suas coletivas, o português ao ser questionado pelo momento ruim sempre destaca que foi contratado para ser avaliado pelo futebol que a equipe joga e não pelos resultados.

Com o momento ruim no Brasileirão, o Botafogo vem se aproximando do Z-4. No entanto, o entendimento é de que com os reforços que irão chegar no segundo semestre e com a melhora no bom futebol da equipe, o Glorioso consiga fazer uma campanha sem maiores sustos em 2022.