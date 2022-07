Goleiro Tomate - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 21:27

Rio - O goleiro Tomate, da base do Botafogo, passou por um procedimento cirúrgico, na última quarta-feira, para reparação de rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) e já iniciou a recuperação. O jovem atleta utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para tranquilizar os fãs. A tendência é de que o jogador fique parado por até seis meses. A informação é do portal "GE".

"Fala galera. Passando pra dizer que tá tudo bem tá. Obrigado por cada oração de cada um de vocês. Já já pego alta e vou pra casa descansar. Agora é focar cada vez mais pra recuperação ser mais rápido", disse Tomate no Instagram.

Tomate chegou ao Botafogo por contrato de empréstimo junto ao Andirá com opção de compra. O goleiro era monitorado pelo Alvinegro desde a Copinha. O jogador acreano ficou conhecido depois de se destacar em uma partida contra o Atlético-MG. Na ocasião, enquanto estava no banco de reservas, o atleta chorou e recebeu apoio de diversas torcidas nas redes sociais.