Savarino comemora gol marcado em vitória do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2024 17:58

Rio - A assessoria de Savarino desmentiu o portal russo "Sport24" e negou que o meia-atacante do Botafogo tenha empresário. O site havia publicado uma entrevista em que o suposto representante do atleta revela um interesse do Zenit.

"Assessoria de imprensa do atleta Savarino nega a veracidade de qualquer notícia veiculada sobre possíveis negociações do meia. O jogador não possui empresário".

Savarino tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Nesta temporada, o venezuelano marcou 14 gols e deu 12 assistências em 55 jogos. Além disso, foi um dos grandes destaques do time nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.