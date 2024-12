Bastos ao lado do ministro da Juventude e Esporte de Angola, Rui Falcão - Divulgação/Instagram @bastosquissanga

Publicado 22/12/2024 21:40 | Atualizado 22/12/2024 21:43

Neste fim de semana, Bastos teve um encontro com o ministro da Juventude e Desporto de Angola, Rui Falcão. O zagueiro do Botafogo foi reconhecido pela conquista dos títulos do Brasileirão e da Libertadores com o Botafogo. Por meio das redes sociais, o defensor celebrou compartilhou fotos do dia e celebrou o reconhecimento.

Confira a publicação de Bastos:

Quanta honra ter sido reconhecido pelo Governo Angolano pelos feitos inéditos no Botafogo, onde duas Taças foram conquistadas, Libertadores e Brasileirão, e grandemente recebido pelo Sr. Ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão, pelo destaque individual como Melhor Zagueiro do Brasil!



Sendo o primeiro Africano, Angolano a conquistar estes títulos, venho exprimir o meu orgulho e dizer que estes títulos não são só para mim, meus companheiros de equipa ou torcedores do Botafogo, mas para todos os angolanos também que incansavelmente acompanharam este percurso até o final.



Toda a Glória a Deus Elohim pelo Seu Imensurável amor!



Estamos juntos Botafogo



Viva Angola





Bastos chegou ao Botafogo no meio de 2023, mas teve destaque nesta temporada. O camisa 15 ganhou espaço com a chegada do técnico Artur Jorge e foi peça importante na conquista dos títulos. Além disso, ele foi o primeiro africano a ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

O sucesso do zagueiro com a camisa do Botafogo fez com que o Glorioso atravessasse fronteiras. O time carioca está inserido no noticiário angolano e é acompanhado com frequência no país, a exemplo de grandes times da Europa.