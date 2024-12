Pedro Martins chegou ao Botafogo em julho - Vítor SIlva/Botafogo

Publicado 23/12/2024 11:16

Rio - O Botafogo anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), que o diretor de futebol Pedro Martins está de saída do clube. Em comunicado, o Glorioso colocou o dirigente como "peça fundamental" do sucesso desta temporada e agradeceu pelos serviços prestados.





"Pedro Martins não é mais o Diretor de Futebol do Botafogo. O executivo deixa o Clube para seguir novos desafios em sua carreira.



Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Martins foi peça importante na liderança do sucesso esportivo do Botafogo neste ano histórico que foi 2024. O Clube agradece o profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja muito sucesso em seus futuros projetos", disse o Botafogo, em comunicado.

O profissional chegou ao Glorioso em julho deste ano após passagem relâmpago de um mês no Vasco. Através de suas redes sociais, ele citou irá "assumir uma nova função em outro clube de futebol", mas destacou que a escolha de sair foi uma "decisão difícil".

Destino deverá ser o Santos

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o próximo destino de Pedro Martins deverá ser o Santos. O Peixe ofereceu um cargo de CEO do clube ao dirigente, que se sentiu atraído pelo projeto.