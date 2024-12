Pedro Martins entre Alessandro Brito e Thairo Arruda, gestores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Pedro Martins entre Alessandro Brito e Thairo Arruda, gestores do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2024 17:07

Rio - De saída do cargo de diretor de futebol do Botafogo para assumir a função de CEO do Santos, Pedro Martins se despediu do Glorioso em publicação nas redes sociais. Na mensagem, o ex-dirigente valorizou sua passagem vitoriosa pela SAF de John Textor com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em exatos cinco meses.

Pedro Martins, inclusive, já concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (23) em sua apresentação como CEO do Peixe. Nela, o dirigente aproveitou para confirmar a contratação do técnico Pedro Caixinha, cotado no Botafogo em meio à indefinição com Artur Jorge para 2025.

Confira a mensagem de despedida de Pedro Martins:

"Após refletir longamente sobre a possibilidade de assumir uma nova função em outro clube de futebol, optei sair para o novo desafio. Uma decisão difícil, por toda a intensidade dos últimos meses e a conexão criada com as pessoas.



Gostaria de agradecer imensamente ao John Textor, Michael Gerlinger (diretor esportivo da Eagle Football), Thairo Arruda (CEO) e Alessandro Brito por me convidarem para participar desta experiência inesquecível na minha trajetória profissional e pessoal. Também transmito o meu respeito a todos os membros da diretoria da Eagle Football Holdings e do Botafogo, pela organização e a cultura que estão construindo neste clube.



Através da figura e da liderança do Artur Jorge, também gostaria de agradecer a cada membro do Departamento de Futebol do clube. As conquistas que tivemos nesta temporada são reflexo da capacidade, idoneidade e dedicação extrema de cada um.



Seguirei sendo um admirador do Botafogo, de sua torcida e dos valores que esta instituição carrega."