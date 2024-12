Gatito Fernández tem contrato com o Glorioso até 31 de dezembro de 2024 e deseja seguir no Fogão - Vítor Silva/Botafogo

Gatito Fernández tem contrato com o Glorioso até 31 de dezembro de 2024 e deseja seguir no FogãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2024 20:28

Rio - Em fim de contrato com o Botafogo, o goleiro Gatito Fernández recebeu uma proposta para defender o Cerro Porteño em 2025. A informação foi publicada pelo site "ge".

LEIA MAIS: Botafogo oficializa saída do diretor de futebol Pedro Martins

Gatito tem contrato com o Botafogo até o fim do ano e o clube já manifestou interesse na renovação. Apesar de ser reserva, o paraguaio é considerado uma peça importante para o grupo e um bom substituto para os jogos em que o clube carioca não puder contar com John.

Revelado pelo Cerro, Gatito tem muito carinho pelo clube paraguaio. Porém, está decidido a dar preferência ao Botafogo, clube que defende desde 2017 e criou identificação. A tendência é que o desfecho das conversas pela renovação seja positivo.

Estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo, Gatito entrou em campo pelo clube em 22 partidas ao longo de 2024. O goleiro também voltou a ser convocado para a seleção paraguaia desde a contratação do técnico Gustavo Alfaro.